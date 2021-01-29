29 января 2021

Пушков дал совет президенту США после его разговора с Путиным

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Круглый стол в МИА
По словам Пушкова, Байдену не помешала бы сдержанность в подходе к международным делам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков посоветовал президенту США Джо Байдену быть более сдержанным. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

После разговора Путина и Байдена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новый лидер США «никогда не сдерживался» в своих суждениях о действиях РФ и дал понять это Владимиру Путину. «Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне», — написал Пушков.

Ранее глава России Владимир Путин поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом. Они договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), обсудили варианты сотрудничества в период пандемии и других сферах. Затрагивались такие темы, как односторонний выход США из Договора по открытому небу, иранская ядерная программа, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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