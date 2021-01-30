Крупное ограбление совершено под Москвой

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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, сейф, банк, хранение денег
Деньги хранились в сейфе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупное ограбление совершено в Московской области. Подозреваемый задержан, сообщает со ссылкой на региональное ГУ МВД портал «Подмосковье сегодня».

По информации издания, инцидент произошел в городе Королев. Там из квартиры местного 43-летнего жителя, расположенной на улице Школьной, пропали 760 тысяч рублей. Деньги лежали в сейфе. Пострадавший обратился в полицию.

Подозреваемого удалось задержать через некоторое время. Им оказался 44-летний знакомый ограбленного, проживающий в населенном пункте Ивантеевка. В отношении него возбуждено уголовное дело, гражданин находится под подпиской о невыезде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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