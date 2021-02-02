Соцсети разделились на два лагеря после приговора Навальному

03 февраля 2021 в 08:25 Размер текста - 17 +

В соцсетях обсуждают замену условного срока Алексею Навальному Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Пользователи российских соцсетей разделились на два лагеря после приговора блогеру Алексею Навальному. Некоторые россияне считают, что решение Симоновского суда было несправедливым. Однако другие рады, что блогера решили отправить за решетку. Суд заменил блогеру условный срок на реальный. Ему предстоит провести в колонии 2,8 года. Приговор еще не вступил в силу, у защиты есть время его обжаловать. «Лучшего человека, который помогал государству, посадили», — пишет пользователь «ВКонтакте» Sato Sa. Часть россиян считает, что судья вынесла приговор не просто Навальному, а всей России. Уголовное дело, по которому вынесен приговор Навальному («дело Ив Роше»), было возбуждено против блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Навального приговорили к условному сроку. После этого он оказался на испытательном сроке и должен был отмечаться в отделе ФСИН. Ведомство заявляет, что объективных причин для пропуска явок у Навального не было: он пропускал визиты в отдел ФСИН даже когда был в России в 2020 году. Власти отмечают, что после каждого пропуска Навальный официально предупреждался о возможности замены условного срока на реальный. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 000 россиян. Некоторые россияне считают, что блогер помогал государству ВКонтакте, Sato Sa Российские пользователи соцсетей разделились во мнениях ВКонтакте, Данил Карл, Настя Голубина Россияне также вспоминают моменты прошедшего суда Twitter, icherry Некоторые сочли приговор Навальному правильным ВКонтакте, Марк Шидловский Часть россиян по необъясненным причинам считают приговор Навальному смертельным Twitter, albats Граждан расстроило то, что блогера отправят в тюрьму Twitter, zero_zero Многие считают, что Навального выпустят раньше по УДО ВКонтакте, Алексей Лещев Россияне в соцсетях «примеряют» приговор блогера на всю страну Twitter, Винн Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.