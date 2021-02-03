Город в ХМАО потратит миллионы рублей на старую проблему

В Нижневартовске выделили 10 млн рублей на ликвидацию незаконных свалок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Нижневартовска выделила 10 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом рассказал депутат думы Нижневартовска Дмитрий Великий на личной странице «ВКонтакте».

«На сегодняшний день обозначено 41 место несанкционированного размещения отходов. Но вполне возможно, что данная карта пополнится новыми объектами. Из бюджета города Нижневартовска на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на 2021 год выделено почти 10 миллионов рублей», — заявил депутат.

В 2020 году город столкнулся с такой же проблемой. Тогда в городе было ликвидировано 44 свалки, в том числе и силами добровольцев. Великий отметил, что в последние годы вартовчане стали активнее сотрудничать с экологами. «Информацию о стихийном скоплении мусора специалисты городского управления получают не только в ходе рейдовых мероприятий, но и от жителей города», — заключил депутат. В администрацию Нижневартовска был отправлен официальный запрос, на момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU писало, что за незаконные свалки предлагают ввести уголовную ответственность. Законопроект был представлен на рассмотрение в Госдуму.