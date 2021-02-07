В Челябинске сменился начальник полиции

Андрей Меньшенин считается одним из самых опытных полицейских региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником полиции УМВД по Челябинску и заместителем начальника управления назначен подполковник Андрей Меньшенин. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Меньшин стал начальником полиции Челябинска с полномочиями заместителя начальника УМВД по Челябинску. Ранее этот пост занимал Дмитрий Золотухин. Нынешний руководитель управления, полковник Сергей Миронов, остается на своей должности», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка. По данным агентства, предшественник Меньшенина ушел на пенсию.

До сих пор подполковник полиции Андрей Меньшенин служил в должности заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного полицейского главка. В уральском регионе он известен по резонансному «делу банды Малова», когда по ложному обвинению со стороны участников ОПГ, занимавшихся угонами элитных машин, были арестованы и уволены со службы пять полицейских. Среди них был замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области. В декабре 2015 года прокуратура доказала их невиновность, и Челябинский облсуд оправдал полицейских.