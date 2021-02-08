08 февраля 2021
07 февраля 2021

Сильные морозы и метели останутся в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области задержится морозная и ветреная погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Челябинской области на несколько дней задержатся морозы с сильным ветром. Синоптики сайта «Челпогода» обещают в ночь на 10 февраля до 35 градусов ниже нуля.

«В ночь на 10 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается до 35 градусов ниже нуля. На территории региона порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду», — уточнили на сайте «Челпогода».

Синоптики добавили, что в регионе ожидается небольшой снег и метели. К 11 февраля погода несколько улучшится, дневные температуры составят 11-16 градусов мороза, ночные — до 20-25 градусов ниже нуля.

Из-за морозов 9 февраля были отменены занятия в школах многих городов региона. Накануне из-за холодов и сильного ветра экстренные службы продлили штормовое предупреждение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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