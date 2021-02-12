Глава Центробанка РФ раскрыла планы по ключевой ставке

В ближайшее время ключевая ставка Центробанка РФ не будет снижаться, потому что это может привести к рискам ускорения инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — цитирует ТАСС Набиуллину. По ее словам, снижение ключевой ставки может привести к росту проинфляционных рисков.
Глава Центробанка подчеркнула, что кредитно-денежная политика в РФ не будет ужесточаться. Набиуллина отметила, что экономика России к концу года может достичь уровня, на котором была до пандемии коронавируса. Глава регулятора добавила, что Центробанк будет публиковать прогноз на ключевую ставку. Данные будут приводиться на основании заключения совета директоров ЦБ РФ.
Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. До этого Международный валютный фонд рекомендовал регулятору снизить ее на один процент, передает «Национальная служба новостей».
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