Глава Центробанка РФ раскрыла планы по ключевой ставке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , монеты, рубль, экономика, финансы, деньги, доход, курс рубля, монетный двор
Эльвира Набиуллина заявила, что кредитно-денежная политика в РФ не будет смягчаться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В ближайшее время ключевая ставка Центробанка РФ не будет снижаться, потому что это может привести к рискам ускорения инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — цитирует ТАСС Набиуллину. По ее словам, снижение ключевой ставки может привести к росту проинфляционных рисков.

Глава Центробанка подчеркнула, что кредитно-денежная политика в РФ не будет ужесточаться. Набиуллина отметила, что экономика России к концу года может достичь уровня, на котором была до пандемии коронавируса. Глава регулятора добавила, что Центробанк будет публиковать прогноз на ключевую ставку. Данные будут приводиться на основании заключения совета директоров ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. До этого Международный валютный фонд рекомендовал регулятору снизить ее на один процент, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...