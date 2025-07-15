Обвиняемый в шпионаже на РФ британец признался, что работал на Израиль

Гражданин Великобритании Говард Майкл Филлипс, подозреваемый в связях с Россией, утверждает, что его действия были направлены на защиту интересов Израиля. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту [информацию] израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян. Потому что тогда СМИ будут вынуждены писать, что Израиль помог Великобритании», — заявил британец в ходе слушаний в суде. Его слова приводит The Guardian. Филлипс заявил, что до выхода на предполагаемых сотрудников российской разведки испытывал крайне негативное отношение к России.
По его словам, он собирал личные данные о бывшем министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе, чтобы передать их якобы российским агентам с целью заманить их в ловушку и разоблачить. Обвиняемый подчеркнул, что хотел таким образом способствовать изменению негативного образа израильтян в британской прессе на фоне событий в секторе Газа.
Контакт с представителями российских спецслужб, по его утверждению, был инициирован в марте 2024 года через письмо в посольство РФ, а аналогичные обращения были направлены также в дипломатические миссии Ирана и Китая. Филлипс пояснил, что использовал этот подход для разоблачения иностранных агентов.
В 2024 году Филлипсу предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной разведкой после передачи флешки с личными данными Шэппса предполагаемым российским агентам. Вину он не признал.
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