Власти и политологи объяснили просчет акции 14 февраля в ХМАО

Пенсионер из Сургута оказался единственным публичным участником акции протеста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Идеология акции протеста, которая проводилась сторонниками блогера Алексея Навального 14 февраля оказалась чужда жителям ХМАО. Поэтому она оказалась провальной и немногочисленной. Таким мнением с URA.RU поделился президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко. Источник агентства в региональном правительстве также сообщил, что «все было тихо».

«Для северян скорее близок пример первой русской революции, когда булыжник стал оружием пролетариата, а не фонарик в сотовом телефоне иностранного производства. Последнее скорее оружие белых воротничков, а Югра не является территорией их преимущественного проживания. Здесь люди в суровых климатических условиях занимаются обеспечением энергобезопасности страны», — прокомментировал президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко.

На территории всей Югры известно лишь об одиноком пенсионере, который вышел к зданию мэрии Сургута с фонариком для того, чтобы поддержать Навального. В разговоре с URA.RU он выразил сожаление тем фактом, что оказался единственным участником акции. Также известно о жителе Нижневартовска, который принял участие в протестном мероприятии на набережной Оби. Источник в региональном правительстве добавил, что ни в одном из городов ХМАО не было зафиксировано протестных акций. «Нет, силовики никого не разгоняли, все было тихо и спокойной», — заявил источник URA.RU.

Политолог Александр Рахманов в разговоре с URA.RU заявил, что такая ситуация характерна для всей восточной части страны. «Протест за несколько недель сдулся. Плюс власти включили мощную машину контрпропаганды, в том числе и в социальных сетях. Ролики, которые поддерживали Навального и ФБК пессимизировали и даже удаляли. А контент противоположного содержания наоборот активно распространялся. Все вместе это и дало такой результат», — считает эксперт.

Ранее URA.RU писало, что в преддверии акции с фонариками 14 февраля, которую сторонники Алексея Навального анонсировали на территории России, силовики устроили серию «профилактических бесед» с жителями региона. Им рекомендуется отказаться от участия во флешмобе.