Тима Радя продал картину с протестами на Урале за 400 тысяч

Картину Тимы Ради и Виктории Халиуллиной продали за 400 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уличный художник Тимофей Радя за 400 тысяч продал картину с кадром фотографа Виктории Халиуллиной на фоне своей знаменитой надписи. Об этом сам художник сообщил в Facebook.

«Важно помогать людям, оказавшимся один на один с полицейским государством, это сложно, но такая возможность есть. Поэтому мы решили сделать принт известного снимка и провести благотворительный аукцион. Все монеты мы передадим ОВД-Инфо и Апология протеста», — написал Радя.

Картина Ради и Халиуллиной существует в единственном экземпляре. На ней изображены митингующие в Екатеринбурге на местном пруду в центре города и надпись Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» Размер картины 150×100 сантиметров.

Аукцион длился почти сутки и начался со ставки в 10 тысяч рублей. Картину в итоге выиграл руководитель сервиса Яндекс.Практикум Михаил Янович. При этом победителю пришлось побороться за холст. Он начал со ставки в 300 тысяч, затем пришлось предложить 377 и 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Тимофея Радю решили привлечь к ответственности за участие в протестах в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. Суд художник проигнорировал. Митинги по всей России прошли из-за ареста Навального. Блогера отправили в тюрьму за неоднократное нарушение испытательного срока, назначенного ему после отбывания условного наказания по делу о мошенничестве.