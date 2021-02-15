Депутат Госдумы Олег Колесников претендует на переизбрание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоустовском округе определяются кандидаты в ГД — в Озерске произошла крупная коммунальная авария — в Челябинске ищут подрядчика для реконструкции набережной — сын экс-губернатора проиграл в суде налоговой. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Экс-мэр Златоуста не будет баллотироваться в Госдуму

Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин, собиравшийся баллотироваться в Госдуму от нового политического объединения «За правду!», не будет кандидатом по округу после слияния ее со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». Об этом заявил URA.RU лидер эсеров в Челябинской области Валерий Гартунг.

Кандидатом от «Единой России» по Златоустовскому одномандатному округу станет действующий депутат российского парламента Олег Колесников.

Губернатор наградил руководство челябинского комбината

В Челябинске состоялось вручение ежегодной высшей общественной награды, премии «Признание». Награду из рук губернатора Алексея Текслера получил гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. ЧЭМК стал лучшим в номинации «За активную благотворительную деятельность».

В ЗАТО произошла крупная коммунальная авария

В закрытом административно-территориальном образовании Озерск, произошла крупная коммунальная авария — две из трех котельных города перестали обеспечивать жилые дома и соцучреждения теплом.

В Челябинске возобновят реконструкцию набережной

В Челябинске объявлен новый аукцион на завершение реконструкции набережной реки Миасс. В конце 2020 года контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков.

Суд встал на сторону налоговой в споре с сыном экс-губернатора