15 февраля 2021
14 февраля 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 16 февраля. Озерск замерзает из-за аварии, набережную в Челябинске будут реконструировать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация проекта аквапарка Олега Колесникова. Челябинск, колесников олег, портрет
Депутат Госдумы Олег Колесников претендует на переизбрание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоустовском округе определяются кандидаты в ГД — в Озерске произошла крупная коммунальная авария — в Челябинске ищут подрядчика для реконструкции набережной — сын экс-губернатора проиграл в суде налоговой. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Экс-мэр Златоуста не будет баллотироваться в Госдуму

  • Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин, собиравшийся баллотироваться в Госдуму от нового политического объединения «За правду!», не будет кандидатом по округу после слияния ее со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». Об этом заявил URA.RU лидер эсеров в Челябинской области Валерий Гартунг.
  • Кандидатом от «Единой России» по Златоустовскому одномандатному округу станет действующий депутат российского парламента Олег Колесников.

Губернатор наградил руководство челябинского комбината

  • В Челябинске состоялось вручение ежегодной высшей общественной награды, премии «Признание». Награду из рук губернатора Алексея Текслера получил гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. ЧЭМК стал лучшим в номинации «За активную благотворительную деятельность».

В ЗАТО произошла крупная коммунальная авария

В Челябинске возобновят реконструкцию набережной

Суд встал на сторону налоговой в споре с сыном экс-губернатора

  • Областной арбитражный суд удовлетворил иск налоговой службы региона к компании Александра Дубровского, — сына экс-губернатора Бориса Дубровского, на сумму свыше 161 миллиона рублей. Дело было рассмотрено в рамках банкротства организации.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...