Один из свердловских полковников готовится к переводу в магаданское УМВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Глава управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области Олег Тощев готовится к переводу в Магаданскую область. Он претендует на высокий пост в региональном главке полиции, сообщил URA.RU источник в силовых кругах. По версии еще одного инсайдера, в Магадан переедет другой свердловский полицейский — замглавы управления по контролю за оборотом наркотиков Игорь Алексеев.

«Полковник Тощев подготовил рапорт об уходе по собственному желанию. Он готовится к переводу в другой регион, в Магаданскую область. Войдет в руководство местного УМВД», — поделился собеседник агентства. Он уточнил, что руководство свердловского главка уже обсуждает, кто займет место Тощева.

Другой источник URA.RU выдвинул версию, что на Север переведут полковника Алексеева. Инсайдер пояснил, что до 2014 года силовик служил в ГУ МВД по УрФО, где курировал дела о заказах «Уралвагонзавода». Тогда он неоднократно пересекался с бывшим мэром Нижнего Тагила, ныне губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отверг обе версии источников. По его словам, сведения о том, что полковник Тощев переезжает в Магадан, не соответствуют действительности. «На данный момент Олег Альбертович рапорт о переводе в другой регион или иной рапорт руководству регионального главка МВД не подавал. Что касается полковника Алексеева и его перевода на Дальний Восток, то и эту информацию можно расценить не иначе, как информационную утку», — заявил Горелых. В пресс-службе магаданского УМВД взяли паузу на подготовку комментария для URA.RU.