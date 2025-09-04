В Екатеринбурге на площадке ТРЦ Veer Mall стартовал фестиваль профессий «Инженеры будущего». Его посетили лидер «Новых людей» и депутат Госдумы Алексей Нечаев вместе с парламентарием заксобрания Рантом Краевым. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.
«Мы сегодня проводим в Екатеринбурге фестиваль профессий будущего. Видно здесь на этой выставке, как новые технологии меняют привычные нам профессии в сельском хозяйстве, промышленности, медицине. Школьники и студенты могут уже сейчас, а не когда-то потом, учиться робототехнике, 3D-печати и различным биотехнологиям», — поделился Нечаев.
Краев же сделал акцент на том, что «Свердловская область всегда была флагманом прогресса». В превую очередь, по мнению депутата, можно применить экзоскелеты, чтобы упростить труд свердловчан в промышленности и грузоперевозках. Нечаев дополнил, что представленный на выставке механизм можно купить за 13 тысяч рублей. Еще Рант Краев предложил использовать дроны в доставке медикаментов в отдаленные части региона.
На фестивале были представлены интерактивные зоны, посвященные робототехнике, нейросетям, 3D-печати, киберспорту, экотехнологиям и креативным индустриям. Школьники и студенты попробовали профессии VR-архитектора, инженера дронов, оператора нейросетей, урбаниста, биотехнолога. Гости поиграли в шахматы, печатали разные предметы, тестровали «умный дом». Кроме этого, на сцену выходили различные спикеры с лекциями.
