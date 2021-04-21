В Челябинской области из-за умного гаджета произошел пожар

Пожарным пришлось эвакуировать 16 человек (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аше причиной пожара в ночь на 22 апреля в квартире многоэтажного дома стали неполадки в роботе-пылесосе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования.

«В Аше в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома загорелись вещи и мебель. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. — - уточнили в пресс-службе. — Погибших нет, травмированы три человека, в т. ч. девочка 2016 года рождения».

Пострадавшие получили незначительные ожоги первой степени, от госпитализации отказались. Из-за пожара из дома пришлось эвакуировать 16 человек, еще 15 жильцов покинули квартиры самостоятельно. Пока предварительной версией называют короткое замыкание.

Источник в Аше рассказал URA.RU, что возгорание началось от робота-пылесоса. «Умный гаджет» поставили на зарядку. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU заявили, что причины пожара должны установить дознаватели, которые работают на месте ЧП.