21 апреля 2021

В Челябинской области из-за умного гаджета произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарно-тактические учения на здании «Челябинск-сити». Челябинск, учения мчс, пожарные, эвакуация манекена
Пожарным пришлось эвакуировать 16 человек (фото из архива) Фото:

В Аше причиной пожара в ночь на 22 апреля в квартире многоэтажного дома стали неполадки в роботе-пылесосе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования.

«В Аше в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома загорелись вещи и мебель. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. — - уточнили в пресс-службе. — Погибших нет, травмированы три человека, в т. ч. девочка 2016 года рождения».

Пострадавшие получили незначительные ожоги первой степени, от госпитализации отказались. Из-за пожара из дома пришлось эвакуировать 16 человек, еще 15 жильцов покинули квартиры самостоятельно. Пока предварительной версией называют короткое замыкание.

Источник в Аше рассказал URA.RU, что возгорание началось от робота-пылесоса. «Умный гаджет» поставили на зарядку. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU заявили, что причины пожара должны установить дознаватели, которые работают на месте ЧП.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...