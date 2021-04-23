В Кремле объяснили избиения участников незаконных акций полицией

Многие участники незаконных массовых акций 21 апреля устраивали провокации против сотрудников полиции. Об этом заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Многие из них (участников незаконных акций — прим.ред.) устраивали провокации и провоцировали сотрудников органов правопорядка. Так к тому и относятся. Все остальное это предмет служебных проверок, по результатам которых нужно получать информацию в самих органах», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. Он напомнил, что в этом случае речь идет о несогласованных акциях, участники которых нарушают российские законы.
21 апреля в России прошли несогласованные акции в поддержку заключенного Алексея Навального. Организаторы и власти сообщают разные данные о количестве участников. Основным требованием протестующих был допуск к Навальному его врачей.
Подписывайтесь на URA.RU в