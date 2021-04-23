В Кремле объяснили избиения участников незаконных акций полицией

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников Навального. Челябинск, полиция, задержание
Участники незаконных акций провоцировали сотрудников правопорядка, сказал Дмитрий Песков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Митинги Навального

Многие участники незаконных массовых акций 21 апреля устраивали провокации против сотрудников полиции. Об этом заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие из них (участников незаконных акций — прим.ред.) устраивали провокации и провоцировали сотрудников органов правопорядка. Так к тому и относятся. Все остальное это предмет служебных проверок, по результатам которых нужно получать информацию в самих органах», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. Он напомнил, что в этом случае речь идет о несогласованных акциях, участники которых нарушают российские законы.

21 апреля в России прошли несогласованные акции в поддержку заключенного Алексея Навального. Организаторы и власти сообщают разные данные о количестве участников. Основным требованием протестующих был допуск к Навальному его врачей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...