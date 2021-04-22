Губернатор Алексей Текслер вышел на субботник 23 апреля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог привести в порядок территорию родной школы. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

Текслер 23 апреля помог школьникам убрать прошлогоднюю листву и траву, покрасить школьное крыльцо и разнести землю по клумбам. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в субботнике в родной школе №92 в Металлургическом районе Челябинска», — рассказали в пресс-службе.

«Мы в детстве это делали, сейчас школьники делают. Вполне нормально после зимы убрать, сейчас трава взойдет, чтобы все было красиво, чтоб глаз радовало», — цитирует пресс-служба Текслера. На мероприятии губернатор предложил фото- и видеооператорам присоединиться к субботнику вместо того, чтобы снимать.

В этот же день на субботник вышла мэр Челябинска Наталья Котова. Она помогла прибрать Сад камней, расположенный возле Областного краеведческого музея. Ранее Текслер заявлял о том, что проведет личную инспекцию уборки города к майским праздникам. Тогда он пообещал поставить перед главами задачу к началу мая «все почистить, помыть, убрать грязь и мусор».

Губернатор помог убрать с территории школы прошлогоднюю листву и траву Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер также занимался на субботнике покраской школьного крыльца Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Глава региона помог убрать мешки с мусором Фото: пресс-служба правительства Челябинской области