22 апреля 2021

Челябинский губернатор вышел на субботник. Фото

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Первый диджитал форум «Омбудсмен 2.0», на площадке детского технопарка «Кванториум». Челябинск , портрет, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер вышел на субботник 23 апреля (архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог привести в порядок территорию родной школы. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

Текслер 23 апреля помог школьникам убрать прошлогоднюю листву и траву, покрасить школьное крыльцо и разнести землю по клумбам. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в субботнике в родной школе №92 в Металлургическом районе Челябинска», — рассказали в пресс-службе.

«Мы в детстве это делали, сейчас школьники делают. Вполне нормально после зимы убрать, сейчас трава взойдет, чтобы все было красиво, чтоб глаз радовало», — цитирует пресс-служба Текслера. На мероприятии губернатор предложил фото- и видеооператорам присоединиться к субботнику вместо того, чтобы снимать.

В этот же день на субботник вышла мэр Челябинска Наталья Котова. Она помогла прибрать Сад камней, расположенный возле Областного краеведческого музея. Ранее Текслер заявлял о том, что проведет личную инспекцию уборки города к майским праздникам. Тогда он пообещал поставить перед главами задачу к началу мая «все почистить, помыть, убрать грязь и мусор».

Губернатор помог убрать с территории школы прошлогоднюю листву и траву
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Алексей Текслер также занимался на субботнике покраской школьного крыльца
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Глава региона помог убрать мешки с мусором
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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