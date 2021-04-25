В компании опровергли достоверность информации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области напугало объявление об ограничении продажи алкоголя на майские праздники. Фото объявления о запрете продажи спиртного с 30 апреля по 10 мая появилось сразу в нескольких городских пабликах соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе алкосети «Красное&Белое» URA.RU прокомментировали эту информацию.

«Вот те подарочек на майские праздники», пишет в паблике «Копейск (В)Теме» в соцсети «ВКонтакте» Кристина Стайловская. Некоторые челябинцы заявили, что 29 апреля, перед предполагаемым введением «сухого закона», алкосети «сделают годовой оборот». Многие комментаторы отметили, что это правильное решение.

Однако в пресс-службе алкосети «Красное&Белое» URA.RU уточнили, что данная информация не соответствует действительности. «Эта фотография сделана в прошлом году», — заявили в компании.

В переписке с администрацией профильного сообщества алкосети во «ВКонтакте» пояснили, что регулярно получают запросы на уточнение различной информации. Многие из фото и заявлений не соответствуют действительности. «Из-за этой фейковой новости вся Россия на ушах», — заявил URA.RU источник, близкий к руководству «Красное&Белое».

Объявление оказалось прошлогодним Сообщество компании «Красное&Белое» во «ВКонтакте»