25 апреля 2021
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Челябинцев напугало сообщение о «сухом законе» в праздники. Заявление от «Красное&Белое». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в алкомаркете Красное&Белое. Челябинск, алкомаркет, красное белое, магазин, кб
В компании опровергли достоверность информации Фото:

Жителей Челябинской области напугало объявление об ограничении продажи алкоголя на майские праздники. Фото объявления о запрете продажи спиртного с 30 апреля по 10 мая появилось сразу в нескольких городских пабликах соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе алкосети «Красное&Белое» URA.RU прокомментировали эту информацию.

«Вот те подарочек на майские праздники», пишет в паблике «Копейск (В)Теме» в соцсети «ВКонтакте» Кристина Стайловская. Некоторые челябинцы заявили, что 29 апреля, перед предполагаемым введением «сухого закона», алкосети «сделают годовой оборот». Многие комментаторы отметили, что это правильное решение.

Однако в пресс-службе алкосети «Красное&Белое» URA.RU уточнили, что данная информация не соответствует действительности. «Эта фотография сделана в прошлом году», — заявили в компании.

В переписке с администрацией профильного сообщества алкосети во «ВКонтакте» пояснили, что регулярно получают запросы на уточнение различной информации. Многие из фото и заявлений не соответствуют действительности. «Из-за этой фейковой новости вся Россия на ушах», — заявил URA.RU источник, близкий к руководству «Красное&Белое».

Объявление оказалось прошлогодним

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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