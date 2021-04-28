28 апреля 2021

Бекмамбетов планирует снять солиста Rammstein в «Елках»

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма
Режиссер Тимур Бекмамбетов в шутку пообещал пригласить солиста Rammstein Тиля Линдеманна сняться в «Елках». Фото:

Российский режиссер, создатель киноальманаха «Елки» Тимур Бекмамбетов пообещал пригласить солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна сняться в фильме «Елки 12» вместо Сергея Светлакова. Об этом он заявил в эфире шоу «Вечерний Ургант».

В саундтреке новой картины Бекмамбетова «Девятаев» появился кавер на песню «Любимый город» в исполнении Линдеманна. В ходе обсуждения записи этого трека, ведущий шоу, Иван Ургант спросил режиссера: «Хотел бы ты снять его [Линдеманна] в кино?».

«Придет время, да, обязательно. В „Елки 12“ с тобой вместе, вместо Светлакова. Они оба блондины», — с улыбкой ответил Бекмамбетов Урганту. На прощание режиссер подарил Урганту тот самый игрушечный самолет, с которым Линдеманн снялся в клипе. На нем был и автограф солиста Rammstein.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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