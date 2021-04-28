Бекмамбетов планирует снять солиста Rammstein в «Елках»

Режиссер Тимур Бекмамбетов в шутку пообещал пригласить солиста Rammstein Тиля Линдеманна сняться в «Елках». Фото: Размик Закарян © URA.RU

Российский режиссер, создатель киноальманаха «Елки» Тимур Бекмамбетов пообещал пригласить солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна сняться в фильме «Елки 12» вместо Сергея Светлакова. Об этом он заявил в эфире шоу «Вечерний Ургант».

В саундтреке новой картины Бекмамбетова «Девятаев» появился кавер на песню «Любимый город» в исполнении Линдеманна. В ходе обсуждения записи этого трека, ведущий шоу, Иван Ургант спросил режиссера: «Хотел бы ты снять его [Линдеманна] в кино?».

«Придет время, да, обязательно. В „Елки 12“ с тобой вместе, вместо Светлакова. Они оба блондины», — с улыбкой ответил Бекмамбетов Урганту. На прощание режиссер подарил Урганту тот самый игрушечный самолет, с которым Линдеманн снялся в клипе. На нем был и автограф солиста Rammstein.