Ученые центра «Вектор» планируют к осени завершить клинические испытания вакцины от оспы. Зарегистрировать препарат в России могут в этот же срок. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов.
«Вектор» к осени этого года планирует завершить клинические испытания уникальной вакцины от натуральной оспы, пишут «Известия» со ссылкой на Максютова. По словам главы центра, в случае успеха, ученые рассчитывают, что Минздрав зарегистрирует вакцину также осенью.
Вакцина прошла все доклинические испытания, отметили в «Векторе». По данным ученых, в первой фазе клинических испытаний приняли участие 60 добровольцев, в настоящее время продолжаются вторая и третья фазы, в которых принимают участие 334 человека.
Вирусы оспы — высокозаразные инфекции, для которых характерны, в числе прочего, появляющиеся язвы по всему телу. Ученым известно о существовании оспы десятки тысяч лет назад. За это время болезнь унесла миллионы жизней, в частности, вспышка инфекции произошла в Москве в середине XX века, из-за чего несколько человек скончались. Последний случай смерти от оспы был зафиксирован в 1978 году в Европе.
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