28 апреля 2021

В «Векторе» назвали срок появления вакцины от опасной болезни. Она унесла жизни миллионов людей

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Вакцина от оспы может быть зарегистрирована в России осенью, рассказал Ринат Максютов Фото:

Ученые центра «Вектор» планируют к осени завершить клинические испытания вакцины от оспы. Зарегистрировать препарат в России могут в этот же срок. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов.

«Вектор» к осени этого года планирует завершить клинические испытания уникальной вакцины от натуральной оспы, пишут «Известия» со ссылкой на Максютова. По словам главы центра, в случае успеха, ученые рассчитывают, что Минздрав зарегистрирует вакцину также осенью.

Вакцина прошла все доклинические испытания, отметили в «Векторе». По данным ученых, в первой фазе клинических испытаний приняли участие 60 добровольцев, в настоящее время продолжаются вторая и третья фазы, в которых принимают участие 334 человека.

Вирусы оспы — высокозаразные инфекции, для которых характерны, в числе прочего, появляющиеся язвы по всему телу. Ученым известно о существовании оспы десятки тысяч лет назад. За это время болезнь унесла миллионы жизней, в частности, вспышка инфекции произошла в Москве в середине XX века, из-за чего несколько человек скончались. Последний случай смерти от оспы был зафиксирован в 1978 году в Европе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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