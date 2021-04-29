Власти ХМАО создали новый пул кандидатов на выборы-2021

Единороссы заинтересованы в появлении депутатов-общественников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО хотят усилить блок общественных деятелей в Думе ХМАО следующего созыва. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительстве.

«Уже сейчас на сайте предварительного голосования „Единой России“ можно увидеть многих представителей общественности, которые идут на выбору в окружную Думу. Среди них все три сопредседателя ОНФ в ХМАО — Владимир Меркушев, Лариса Белоцерковцева, Александр Колодич, глава регионального отделения „Волонтеры Победы“ Эка Шенгелая, председатель „Гуманитарного добровольческого корпуса“ Эдуард Логинов», — прокомментировал инсайдер.

Глава исполкома ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Председатель «Гуманитарного добровольческого корпуса» в разговоре с URA.RU заявил, что для него участие в праймериз — это возможность провести замер своей узнаваемости и поддержки среди населения. «Любой общественник представляет определенную группу населения. Во власти как раз и должны присутствовать люди, обладающие реальным влиянием, а не мнимые лидеры общественного мнения», — считает Логинов,

Политолог Александр Безделов отметил, что ротация кадров во власти на предстоящих выборах — это федеральная установка. «Любой общественный активист рано или поздно собирается в политику, чтобы капитализировать свою деятельность. В э этом нет ничего не обычного. А сейчас это еще и совпадает с интересами „Единой России“, которая ищет новых лидеров общественного мнения», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что ответственными за проведение предварительного голосования «Единой России» в ХМАО назначены главы муниципалитетов. Им также даны установки о запрете на ведение кулуарных договоренностей о победе с конкретными кандидатами за счет использования адмресурса.