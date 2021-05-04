Непогода испортит челябинцам один из дней майских каникул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная жара, закрепившаяся последние несколько дней в Челябинской области, сменится резким похолоданием. Температура снизится практически вдвое, сообщили синоптики сайта Gismeteo.

В четверг, 6 мая, температура упадет с 27 градусов сразу до 13 градусов. При этом в регионе пройдут дожди, и сохранится достаточно сильный ветер — до 15 метров в секунду. К счастью, погода испортит лишь один день из длинных майских выходных. Уже 7 мая в регионе потеплеет до 18 градусов. В последующие дни — до 12 мая включительно, — установятся практически летние температуры от 19 до 23 градусов.

В среду на территории Челябинской области действует штормовое предупреждение. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Это усугубит вероятность возникновения новых лесных пожаров. Сейчас в в регионе объявлен высокий уровень пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале).

Скрин: сайт Gismeteo