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В Челябинской области резко похолодает и пройдет дождь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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День металлурга. Мечел. Металлургический район. Челябинск., зонт, зрители, дождь
Непогода испортит челябинцам один из дней майских каникул Фото:

Аномальная жара, закрепившаяся последние несколько дней в Челябинской области, сменится резким похолоданием. Температура снизится практически вдвое, сообщили синоптики сайта Gismeteo.

В четверг, 6 мая, температура упадет с 27 градусов сразу до 13 градусов. При этом в регионе пройдут дожди, и сохранится достаточно сильный ветер — до 15 метров в секунду. К счастью, погода испортит лишь один день из длинных майских выходных. Уже 7 мая в регионе потеплеет до 18 градусов. В последующие дни — до 12 мая включительно, — установятся практически летние температуры от 19 до 23 градусов.

В среду на территории Челябинской области действует штормовое предупреждение. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Это усугубит вероятность возникновения новых лесных пожаров. Сейчас в в регионе объявлен высокий уровень пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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