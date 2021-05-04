Власти ХМАО сделали заявление о летнем отдыхе для школьников

Школьники из ХМАО будут отдыхать в десяти российских регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО разрешили школьникам выезжать на отдых во время летних каникул за пределы региона. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Информация об этом опубликована в telegram-канале регионального оперштаба.

«Постановлением Губернатора автономного округа <…> разрешен выезд детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно на отдых и оздоровление по 10 направлениям. Эти направления были установлены и отработаны с Роспотребнадзором, утвердила их межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей», — говорится в сообщении оперштаба.

Среди регионов, куда отправятся югорские школьники, — республики Крым, Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Волгоградская области. Для детей будет предусмотрен организованный отдых и в самом ХМАО. Это пришкольные лагеря, детские лагеря труда и отдыха и так далее. Всего во время лета будет работать порядка 419 таких объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО до 15 мая продлен ряд коронавирусных ограничений. По-прежнему приостановлена работа детских игровых комнат, работа кальянных, а кинотеатрам разрешено заполнять лишь половину зрительного зала.