Югорчане не остались сидеть дома во время длинных майских выходных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ХМАО проявили активный интерес к внутреннему туризму на время майских каникул, в том числе в пределах региона. О наиболее популярных маршрутах и направлениях URA.RU рассказала руководитель центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская.

«Спросом пользуется активные туры, треккинги, посещение этнографических стойбищ, где можно познакомиться с традициями и культурой народов Севера, музейных экспозиций и интерактивных программ. Спортивно-культурный комплекс „Галактика“ в Когалыме с одним из крупнейших океанариумов страны „Акватика“ — популярен среди семей с детьми. В океанариум можно увидеть разнообразие рыб, покормить и поплавать с акулами, совершить погружение на глубину до 4 метров или заняться серфингом», — сообщила Вишневская.

Также собеседник агентства уточнила, что поездку на некоторые направления необходимо планировать заранее. К примеру, восхождение на вершину горы Народная высотой почти 2 тысячи метров. Она находится в Березовском районе. Во время подъема туристам предлагается посетить заброшенную штольню на месторождении кварца и горного хрусталя Додо. Кроме того, у отдыхающих есть шанс порыбачить на горных реках и озерах. «Туристические компании и учреждения культуры, предлагают различные тематические программы и экскурсии, которые можно посетить. Подробнее о мероприятиях можно узнать в официальных туристских аккаунтах VisitUgra в социальных сетях», — добавила Вишневская.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО определились с форматом работы организаций и учреждений во время майских праздников. Особый режим был составлен из-за увеличения количества нерабочих дней на первой неделе месяца.