Власти ХМАО раскрыли, кто будет работать во время майских каникул

В майские каникулы будут работать те, кто занят на непрерывном производстве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО определились с форматом работы организаций и учреждений во время майских праздников. Распоряжение об этом подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Он опубликован на сайте органов государственной власти региона.

Согласно документу, органы власти должны самостоятельно определить количество работников, которые необходимы для их функционирования во время каникул. Департаменту социального развития ХМАО дано поручение обеспечить опережающие соцвыплаты жителям за первую декаду мая.

Муниципалитетам поручено не приостанавливать деятельность ряда организаций и учреждений. Среди них: спасательные службы, многофункциональные центры, поликлиники и больницы, оказывающие медпомощь в экстренной, неотложной и плановой форме, аптеки, нефтегазовый сектор, автотранспортные предприятия, ветеринарные клиники, коммунальные организации, СМИ, аппараты мировых судей, почта, офисы мобильных операторов.

Губернатор Югры также дала предписание создать дежурные группы в детских садах. Школы на это время будут закрыты. Частным образовательным организациям рекомендовано продолжать работу в это время. Жителей ХМАО просят воздержаться от походов в лес, за исключением охотников.

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день этого месяца придется на 11 мая.