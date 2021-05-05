В Челябинской области переименовали министерство

У министерства вместе с новым названием появились и новые функции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области министерство информационных технологий и связи переименовано в министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. Таким образом мининформ региона теперь будет иметь новое сокращенное название — минцифры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с постановлением губернатора региона от 28 апреля 2021 г. № 101 новое официальное сокращенное название регионального ИТ-ведомства — минцифры Челябинской области», — сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минцифры добавили, что сокращенное наименование используется при подготовке документов, материалов для СМИ, а также в официальной переписке.

Минцифры региона будет выполнять функции внедрения информационно-коммуникационных технологий в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Кроме того, сотрудникам поручено координировать деятельность министерств и ведомств в этом направлении.