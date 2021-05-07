Худрук театра Вахтангова госпитализирован с сердечным приступом

Врачи обследовали Туминаса в кардиореанимации
Худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас госпитализирован в Москве с сердечным приступом. Об этом сообщает источник.
«Его доставили в кардиореанимацию, вчера врачи оценивали его состояние как среднетяжёлое», — пишет telegram-канал Mash. Однако директор театра Кирилл Крок уточнил РИА «Новостям», что он был отпущен из больницы через три часа после обследования.
Ранее от сердечного приступа умер легендарный футболист Диего Марадона в возрасте 60 лет. Перед этим он перенес операцию на мозге.
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