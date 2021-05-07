Худрук театра Вахтангова госпитализирован с сердечным приступом

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Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут, дефибриллятор
Врачи обследовали Туминаса в кардиореанимации Фото:

Худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас госпитализирован в Москве с сердечным приступом. Об этом сообщает источник.

«Его доставили в кардиореанимацию, вчера врачи оценивали его состояние как среднетяжёлое», — пишет telegram-канал Mash. Однако директор театра Кирилл Крок уточнил РИА «Новостям», что он был отпущен из больницы через три часа после обследования.

Ранее от сердечного приступа умер легендарный футболист Диего Марадона в возрасте 60 лет. Перед этим он перенес операцию на мозге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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