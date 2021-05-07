На параде в ХМАО замечены фавориты праймериз ЕР

Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой был депутат Госдумы Павел Завальный (на заднем плане в черной куртке) Фото: официальная группа правительства ХМАО во «ВКонтакте»

Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие фавориты праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму — действующий депутат федерального парламента Павел Завальный и вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов. Они оба оказались в медийном поле рядом с главой региона, передает корреспондент URA.RU.

Завальный вместе с Комаровой возлагал цветы на Мемориале Славы в Ханты-Мансийске. А затем принимал участие в заседании тематического клуба «Помни», посвященного развитию поискового движения в Югре. Депутат Госдумы передал губернатору Югры книгу, посвященную взятию Рейхстага во время штурма Берлина в 1945 году. Она была издана на деньги «Российского газового общества», руководителем которого он является.

Шувалов же принимал участие в церемонии открытия скульптурной композиции на «Аллее Памяти» в Сургуте. Об открытии нового арт-объекта губернатору было доложено по видеоконференцсвязи.

Ранее URA.RU сообщало, что Завальный и Шувалов претендуют на депутатские мандаты в Госдуму от Югры. Они рассчитывают на поддержку партии власти по двум одномандатным округам — Ханты-Мансийскому и Нижневартовском во время предварительного голосования.