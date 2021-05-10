Должники в России получат право на сохранение минимального дохода

Списывая деньги в счет долга, приставы должны будут оставить должнику прожиточный минимум. Фото: CC BY-SA 4.0 (cropped image), RG72, Wikimedia Commons

Списывая деньги со счета должника, судебные приставы должны будут оставлять ему на проживание не менее 12702 рублей. Соответствующий законопроект в Госдуме готовятся рассмотреть в первом чтении.

«Должник-гражданин вправе обратиться <…> с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума <…> при обращении взыскания на его доходы», — указано в пояснительной записке к законопроекту, который опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности» Госдумы. В настоящее время прожиточный минимум в России составляет 12702 рубля.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев рассказал URA.RU, что долги некоторых россиян перед банками могут погасить за счет государства. Пока что на эти цели планируется выделить 1,5 млрд рублей.