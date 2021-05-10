Важный мост закрывают на все лето в Нижнем Тагиле

Мэрия пообещала, что строительство путепровода будет вестись в максимально открытом информационном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Путепровод по улице Циолковского в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет закрыт на реконструкцию с 12 мая. Об этом рассказал заместитель главы города Егор Копысов на пресс-конференции, сообщил в горадминистрации.

«Чтобы не путать людей и не создавать лишних проблем в час пик, решено начать работы на объекте прямо с рассветом. По плану движения не будет около полугода, рассчитываем, что в октябре оно будет открыто», — рассказал он. В пресс-службе мэрии уточнили, что работы на путепроводе должны завершиться в октябре.

Руководитель проекта по реконструкции путепровода Владимир Останин сообщил, что на объект уже переброшена фреза для демонтажа асфальтобетонного покрытия и три экскаватора. «Для вывоза старого грунта планируем использовать порядка 20 самосвалов. С самого утра завтра начнется демонтаж подпорной стены путепровода, контактной сети электротранспорта и ограждения путепровода. Будем двигаться одновременно по нескольким направлениям работы», — рассказал Останин.

Улица Циолковского в Нижнем Тагиле находится в самом центре города. Ремонт путепровода по данной улице включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги». В мэрии уточнили, что строительство путепровода будет вестись в максимально открытом информационном режиме.