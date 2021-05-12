Жители ХМАО возмущены очередями в детских поликлиниках

Жители Ханты-мансийска пожаловались на большие очереди в детских поликлиниках (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска жалуются на огромные очереди в детских поликлиниках. При этом, как уверяют югорчане, попасть на прием они не могут в течение нескольких часов даже по предварительной записи. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«По талону вовремя пройти невозможно. Лучше организовать дежурного врача, чем превращать прием в апокалипсис. Или это способ борьбы с пандемией? В общем, имея талон попасть на приём нереально», — пишет Юлия Ким в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «На всех участках так! Годами ничего не меняется! И на взрослых аналогично», — возмущается Анастасия Мосеевская.

Официальный представитель департамента здравоохранения ХМАО в социальных сетях заверил, что работа организована слаженно. «Если ребенок заболел — нужно вызывать врача или обращаться в кабинет неотложной помощи», — ответили в депздраве. Однако данный ответ пользователей не убедил. «По три часа в очереди, это по-вашему слаженная работа?» — написал Денис Удинцев.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургута пожаловались на огромные очереди в поликлинике. Тогда жители пожаловались на невозможность записаться через интернет к врачам городской поликлиника №1. Люди на улице выстраивают последовательность кто за кем идет еще до начала работы медучреждения.