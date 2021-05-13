Пять директоров департаментов ХМАО заработали больше главы региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Директор дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок заработал на продаже квартиры 14,6 миллиона рублей. Его общий доход по итогам 2020 года составил 17,2 млн рублей, что почти в три раза больше, чем задекларировала глава региона Наталья Комарова. Об этом свидетельствуют данные о доходах на сайте правительства ХМАО.

«Декларированный годовой доход за 2020 год — 17 млн 272 тысячи рублей. В том числе от продажи квартиры — 14 млн 600 тысяч», — указано в декларации.

Помимо Гребешка, больше губернатора заработали еще четыре члена окружного правительства. Директор департамента государственного заказа ХМАО Сергей Славянский отчитался о доходе почти в 13 млн рублей. В предыдущем году ничего не продал, но прибавил в доходах почти 9 млн и приобрел себе Lexus RX300. Следом идет директор депкультуры Артур Латыпов с заработком 12,7 млн. Он, в отличие от Славянского, ничего не покупал, а только продавал: земельный участок площадью 1664 кв. м, жилой дом 110 кв. м и автомобиль Toyota Camry. Больше главы региона также заработал директор департамента информационных технологий Павел Ципорин, увеличивший свой доход на 1,3 млн — 7 млн. Последним, кто обошел губернатора в заработке, стал руководитель департамента промышленности Кирилл Зайцев. Он задекларировал 6,7 млн, увеличив доход на 2 млн от продажи автомобиля.

Ранее URA.RU писало, что все вице-губернаторы ХМАО заработали больше главы региона Натальи Комаровой по итогам 2020 года. Самым богатым заместителем губернатора стал Алексей Забозлаев, его доход составил более 17 млн рублей.