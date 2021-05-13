13 мая 2021
12 мая 2021

Все вице-губернаторы ХМАО оказались богаче Комаровой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Заместители губернатора ХМАО отчитались о доходах за 2020 год Фото:
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Все вице-губернаторы ХМАО заработали больше главы региона Натальи Комаровой по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на официальном сайте органов государственной власти Югры.

Самым богатым заместителем губернатора стал Алексей Забозлаев, его доход составил более 17 млн рублей. В его собственности находится две квартиры и автомобиль Porcshe Macan. Доход Андрея Зобницева оказался скромнее остальных заместителей Комаровой — всего 9,5 млн рублей. У него в собственности дом, четыре квартиры, Toyota Land Cruiser и множество земельных участков.

В 2020 году доход первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова составил 14,4 млн рублей (в 2019 году 10,1 млн рублей). У первого заместителя губернатора в совместной собственности с женой есть квартира площадью почти в 60 кв. м. Личного автомобиля нет, как и в предыдущем году, а у его супруги Lexus NX200AWD.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отчиталась о доходах. За 2020 год глава региона заработала 5,9 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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