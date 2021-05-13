Все вице-губернаторы ХМАО оказались богаче Комаровой

Заместители губернатора ХМАО отчитались о доходах за 2020 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Все вице-губернаторы ХМАО заработали больше главы региона Натальи Комаровой по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на официальном сайте органов государственной власти Югры.

Самым богатым заместителем губернатора стал Алексей Забозлаев, его доход составил более 17 млн рублей. В его собственности находится две квартиры и автомобиль Porcshe Macan. Доход Андрея Зобницева оказался скромнее остальных заместителей Комаровой — всего 9,5 млн рублей. У него в собственности дом, четыре квартиры, Toyota Land Cruiser и множество земельных участков.

В 2020 году доход первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова составил 14,4 млн рублей (в 2019 году 10,1 млн рублей). У первого заместителя губернатора в совместной собственности с женой есть квартира площадью почти в 60 кв. м. Личного автомобиля нет, как и в предыдущем году, а у его супруги Lexus NX200AWD.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отчиталась о доходах. За 2020 год глава региона заработала 5,9 млн рублей.