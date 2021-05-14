В Миассе начался пожар (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) заметили густые клубы дыма. Об этом сообщают очевидцы события в соцсетях.

«В Миассе горит лес», — написал очевидец в группе социальной сети «ВКонтакте» «Свободный Миасс». Он считает, что горит один из объектов в районе ЖБИ в черте города.

Жители Миасса публикуют фотографии столба дыма, сделанные из разных частей города. Они предполагают, что пожар происходит в гаражном кооперативе №9.

В пресс-службе МЧС по Челябинской области URA.RU сообщили, что информации о происшествии пока не поступало. В пресс-службе пожарной части Миасса на звонок корреспондента агентства не ответили.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров на Южном Урале образовался смог. Дымка покрыла часть Челябинской области.

Фото: читатель URA.RU