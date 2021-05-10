Смог накрыл Челябинскую область

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Лесные пожары. Курган, тбо, лесной пожар, шуховский полигон
В пожарах в лесах виноваты праздники Фото:

Южный Урал затянуло смогом. Местные власти связывают это с лесными пожарами в соседних с Челябинской областью регионах.

«Сейчас эта дымка дошла и до Челябинской области. Задымление, которое вызвано лесными пожарами, присутствует в Челябинске, Коркино, Копейске, Миассе, Чебаркуле, Сосновском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском районах», — цитирует замминистра экологии области Виталия Безрукова портал «Челябинск Сегодня».

Сообщается, что задымление связано с лесными пожарами, возникающими на фоне жаркой погоды в последние дни. В частности региональное министерство экологии сообщает, что 9 и 10 мая во множестве регионов УрФО стоит смог. Возгорания в лесах начались в Тюменской, Свердловской, Курганской областях и в ХМАО. Всего горит более 150 тысяч гектаров леса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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