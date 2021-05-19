В Магнитогорске металлурги превратят карьер в зеленую зону

Добыча сырья на карьере длилась 60 лет Фото: пресс-служба ММК

Магнитогорская металлургическая компания за 10 лет превратит отработанный карьер в зеленую экологическую зону. На данный момент около котлована «Восточный» ведутся подготовительные работы, а восстановление пройдет в три этапа: технический, горно-технический и биологический. Об этом рассказывает ведущий специалист цеха «Рудник» ГОП ПАО «ММК» Алексей Петренко.

«Сначала откачали со дна карьера воду, затем проложили шесть с половиной километров железнодорожных путей, протянули электросети, построили с нуля пост электроцентрализации для управления новым парком и оборудовали выгрузочный тупик, куда будет доставляться сырье для засыпки котлована», — говорит Алексей Петренко.

Перед стартом основных работ планируется строительство еще нескольких дорог и транспортных развязок. После горнякам предстоит обработать глиной дно и борта карьера глубиной 250 метров, чтобы в будущем не допустить попадание влаги в грунтовые воды. Затем котлован слоями заполнят специальными материалами для рекультивации, прибывшие к котловану на железной дороге.

Куратором проекта выступает цех «Рудник», занимающийся отработкой карьеров. «Восточный» обрабатывался на протяжении 60 лет — с 1946 по 2006 года. За это время из его недр раскопали 158 миллионов тонн сырья с содержанием железа 50%.

Однако через десятилетие на месте огромного котлована появится просторная зеленая зона, созданием займутся сразу несколько компаний и специалисты из лаборатории окружающей среды. «В соответствии с проектом высота отвалов — не более 30 метров. Верхним слоем ляжет чернозём, на который потом будет высажена трава», — резюмирует Алексей Петренко.