Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко (справа) поможет сыну избраться в Госдуму Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко вернется в публичную политику на время предвыборной кампании своего сына Василия Филипенко, который собирается выдвигаться в Государственную Думу от «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Югры.

«Василий Филипенко идет на выборы по партийным спискам „Единой России“ от региональной группы, куда входит ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская области. Филипенко-старший на время предвыборной кампании активно войдет в региональную повестку, чтобы стать локомотивом для сына. Ну, а потом в планах у Александра Васильевича уже полноценно уйти на заслуженный отдых», — сообщил инсайдер.

Политолог Михаил Мартынов считает, что привлечение Филипенко-старшего положительно скажется на результатах избирательной кампании его сына. «Александр Филипенко оставил хорошее впечатление о себе как о губернаторе. Он пользуется уважением и авторитетом у югорчан, они с удовольствием вспоминают те времена. Так что его образ положительно отразится и на Василии Филипенко. Впрочем, это не отменяет того, что сын первого губернатора ХМАО и сам должен активно вести избирательную кампанию», — заявил эксперт в разговоре с журналистом агентства.

Василий Филипенко не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Номера телефона первого губернатора ХМАО нет в распоряжении URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что Василий Филипенко подал документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму. Сейчас он является депутатом Думы ХМАО, а также генеральным директором хоккейного клуба «Югра».