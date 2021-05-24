Поводом для «войны» стало заявление, отправленное мэром Троицка Александром Виноградовым (на фото) в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат горсобрания Троицка (Челябинская область) Виталий Здебский готовит заявление в правоохранительные органы на главу города Александра Виноградова. Об этом сообщил URA.RU сам народный избранник. По его мнению, мэр сообщил в ФСБ недостоверные сведения, чтобы помешать Здебскому выступить свидетелем на суде по делу Виноградова.

Заявление на имя начальника УФСБ по Челябинской области Дмитрия Иванова на официальном бланке мэрии было направлено в конце марта. Силовиков просили проверить информацию о том, что руководивший в 2019—2020 годах МКУ «Гражданская защита города Троицка» Здебский обязал сотрудников Единой диспетчерской службы (ЕДДС) сообщать поступающую информацию об умерших исключительно в фирму ритуальных услуг другого депутата.

«Данное обращение Виноградова расцениваю как давление на свидетеля, которым я являюсь по возбужденному в отношении него уголовному делу. В настоящее время мною готовится заявление в правоохранительные органы об оговоре и опорочивании меня со стороны Виноградова», — заявил URA.RU Здебский.

Он также опроверг информацию, содержащуюся в заявлении Виноградова. «Никаких указаний, наставлений подчиненным о передаче информации об умерших я не давал. Лично также не передавал и никаких денег за это не получал», — сказал корреспонденту URA.RU Здебский.

«Пусть компетентные органы сами разберутся, кто из нас прав», — заявил, в свою очередь, Виноградов. Сейчас он ожидает суда по делу о должностном преступлении и одновременно руководит Троицком. Челябинский областной суд уже дважды смягчал ему меру пресечения, в итоге отпустив под залог. После этого мэр вернулся на работу.