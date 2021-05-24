24 мая 2021

В свердловском поселке фекалии сбрасывают в реку. Из нее берут воду соседние города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, стоки, очистные сооружения, экология
На экологическую катастрофу в Лосином пожаловались в Генпрокуратуру Фото:

В поселке Лосиный (Березовский городской округ Свердловской области) происходит экологическая катастрофа. Как сообщил URA.RU общественный инспектор Росприроднадзора Николай Александров, ежедневно десятки кубометров фекалий сбрасываются в реку Большой Рефт, откуда они могут попасть в систему водоснабжения ряда соседних городов.

«Место сброса находится в 100 метрах от школы и в 30 метрах от жилого дома по адресу Уральская, 14. В Лосином проживает 2 тысячи человек, и все пользуются выгребными ямами. Продукты человеческой жизнедеятельности выкачивают и сливают в канаву, откуда она самотеком стекает через трубу под дорогой в лес и дальше в реку», — рассказал Николай Александров.

Он уточнил, что на реке Большой Рефт находятся Рефтинское и Малышевское водохранилища, а также Черемшанский пруд, откуда происходит водозабор для ряда свердловских муниципалитетов. Река протекает через посёлок Рефтинский и город Асбест.

Программа развития коммунальной инфраструктуры Березовского ГО предполагает строительство очистных сооружений в Лосином мощностью 800 кубометров в день, добавил общественный инспектор Росприроднадзора, однако пока под них даже не отмежеван земельный участок. Николай Александров направил жалобу в управление Росприроднадзора по УрФО. Кроме того, обращение в Генпрокуратуру по этому вопросу подготовило свердловское отделение партии «Родина».

Получить комментарий главы Березовского ГО Евгения Писцова на момент публикации не удалось: он прочитал вопрос корреспондента в мессенджере, но не ответил. Редакция готова предоставить мэру возможность высказать свою точку зрения.

В эту канаву в поселке Лосиный сливают нечистоты
Через эту трубу фекалии стекают в лес и дальше — в реку Большой Рефт

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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