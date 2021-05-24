24 мая 2021

Начальник челябинской Росгвардии купил элитный внедорожник

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция генерала Росгвардии Ясинского. Челябинск, ясинский александр
Александр Ясинский задекларировал три иномарки Фото:
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Декларационная кампания

Начальник Управления Росгвардии по Челябинской области Александр Ясинский в 2020 году приобрел элитный внедорожник Lexus GX460. Это следует из декларационных данных, выложенных на официальном сайте Росгвардии.

В 2020 году Ясинский заработал 2,2 млн рублей. Доходы его супруги составили 167 тысяч рублей. В собственности у Ясинского квартира, площадью в 51 квадратный метр и три автомобиля: «Тойота Королла», «Тойота Лэнд Крузер Прадо» и «Лексус GX460». На его супругу зарегистрированы три земельных участка, 453, 480 и 722 квадратных метра, также два жилых дома, 154 и 38,9 квадратных метров.

В 2019 году Ясинский заработал 2,3 млн рублей, а его супруга — 167 тысяч рублей. У жены имелась та же недвижимость, что перечислена в новой декларации. У Ясинского в сведениях за 2019 годы были указаны два автомобиля — «Тойота Королла» и «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

Производитель позиционирует обновленный Leхus GX460 как престижный внедорожник. Владелец GX 460 может «насладиться изысканной отделкой от мастеров Такуми и такими опциями, как аудиосистема с 17 динамиками Mark Levinson® и система навигации Lexus Premium». Его безопасность будут сохранять сразу 10 подушек безопасности. Цены на автомобиль начинаются примерно от 5,6 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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