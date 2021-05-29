В ХМАО завершилось предварительное голосование «Единой России»

Участие в голосовании приняли почти 200 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ХМАО завершилось очное и онлайн-голосование «Единой России», которое определит лидеров перед осенними выборами в Государственную, Тюменскую областную, окружную, а также в муниципальные думы. Всего в праймериз приняли участие 198 тысяч югорчан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии «Единая Россия» в ХМАО.

«Голосование прошло без нарушений. На участках уделяли внимание соблюдению современных санитарных норм. Посетителей просили приходить в масках, при необходимости их выдавали при входе», — добавили в пресс-службе партии.

Официально, в выборах приняли участие (онлайн и оффлайн) 17,74% избирателей. Источник внутри партии заявляет, что Югра выполнила поставленные перед регионом задачи по обеспечению явки. «Суммарно нужно было сделать так, чтобы участие в голосовании (очном и через сайт) приняли не менее 15% от количества зарегистрированных в регионе избирателей. У нас больше», — констатирует источник. На избирательные участки пришли более 115 тысяч югорчан, а в онлайн формате проголосовали более 80 тысяч человек.

Предварительные итоги голосования станут известны завтра, а окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде партии 19 июня в Москве.

Ранее URA.RU писало, что на праймериз ЕР в ХМАО появились подозрения в накрутке голосов. Так, по мнению источника агентства внутри партии, подозрительно высокий уровень активности избирателей зафиксирован на одном из избирательных участков в Сургутском районе. Официально в партии отрицают нарушение процедуры голосования.