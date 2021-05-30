Человек Мишустина лидирует на праймериз в ХМАО

Адвокат Ольга Ануфриева готова представлять Югру в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Среди кандидатов в Госдуму от ХМАО на праймериз «Единой России» по партийным спискам лидирует адвокат Ольга Ануфриева, которая считается приближенной к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, и президент хоккейного клуба «Югра» Василий Филипенко. О предварительных итогах голосования в федеральный парламент на брифинге сообщил лидер регионального отделения ЕР в ХМАО Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU.

«То, что касается партийных списков, там лидирует Филипенко Василий Александрович и Ануфриева Ольга Николаевна», — сообщил Хохряков. Он также добавил, что по одномандатным округам в федеральный парламент в Югре лидируют вице-губернатор Вадим Шувалов и действующий депутат Госдумы Павел Завальный.

Официальные итоги праймериз «Единой России» в ХМАО станут известны лишь 1 июня. По заверениям самих единороссов, это связано с большим объемом работы, который им предстоит провести по проверке бюллетеней.

Ранее URA.RU сообщало, что Ануфриева входила в состав общественного совета Федеральной налоговой службы, когда ведомство возглавлял нынешний глава кабмина РФ. В российском парламенте, в случае избрания, Ануфриева собирается работать в комитете по бюджету и налогам, в том числе регулировать налоговые режимы для нефтяной отрасли.