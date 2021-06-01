Депутат Госдумы предложил повысить зарплаты части бюджетников

Сергей Миронов высказался о зарплатах медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минимальный оклад медиков должен быть не меньше средней зарплаты, а средний доход должен быть вдвое больше. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Считаю, что минимальные оклады медработников должны быть не ниже средней зарплаты, а их средний доход должен превышать ее вдвое. Такой подход к системе оплаты труда медиков и педагогов давно предлагают реализовать справороссы. Но в правительстве снова придумали некую сложную систему коэффициентов, которые, к тому же, сильно различаются по регионам», — написал Миронов в своем telegram-канале. По его словам, в такой системе изначально есть неравенство зарплат.

Миронов отметил, что у части медиков зарплаты увеличились только на фоне пандемии, но многие получают мало, если не перерабатывают. По словам Миронова, нужно выполнять «майские» указы президента России Владимира Путина, а они пока выполняются «в основном на бумаге и за счет переработок». «По данным СП, в половине регионов зарплаты младшего медперсонала не дотягивали до нужных показателей. Согласно недавнему мониторингу профсоюза „Действие“, из 20 регионов лишь в одном, Севастополе, была достигнута планка по зарплатам врачей», — написал он.

В апреле в Госдуме узнали, что зарплаты медиков в зависимости от региона отличаются в четыре-пять раз, передает « Национальная служба новостей ». Правительство планирует с 2023 года внедрить в России новую систему оплаты труда медиков. В семи пилотных регионах эксперимент начнут в ноябре. Оклады медиков будут считать с учетом новых величин — коэффициента дифференциации по должности и коэффициента экономического развития региона.