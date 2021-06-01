Казино в Нижневартовске действовало с апреля текущего года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске задержали девять членов преступной группы, которая организовала в нежилом помещении на улице Кузоваткина подпольное казино. Внутри силовики обнаружили несколько десятков игровых автоматов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«По версии следствия, в период с апреля по июнь 2021 года в городе члены ОПГ, состоящей из жителей Нижневартовска и Мегиона, в нежилом помещении незаконно организовали и проводили азартные игры. В ходе проведения следственных действий совместно с ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО, следователями изъяты игровые автоматы, денежные средства, мобильные телефоны и иную технику, имеющие значение для следствия», — добавили в пресс-службе ведомтсва.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Назначена компьютерно-техническая судебная экспертиза, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что полицейские ХМАО нашли и закрыли игорный клуб в Нижневартовске. Злоумышленники обустроили его в нежилом помещении, где установили все необходимое оборудование.

Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Нижневартовске источник URA.RU