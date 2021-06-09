В Ханты-Мансийске следователи провели выемку документов в музее

Следователи разбираются, откуда в музее появились «мертвые души» среди работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорские следователи следственного комитета провели выемки документов в музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, есть подозрения, что в учреждении были трудоустроены „мертвые души“. Вопросы по этому поводу есть к прежнему руководителю музея Татьяне Кондратьевой. Сейчас проводится расследование, изымаются документы», — сообщил инсайдер.

Нынешний директор музея Александр Паньков подтвердил факт выемки документов силовым ведомством: «Пришел запрос, мы предоставили пакет документов, который запросил следственный комитет. С чем это все было связано, я не знаю». В пресс-службе следственного комитета ХМАО от комментариев в интересах следствия отказались. Кондратьева не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний руководитель музея покинула должность после того, как прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства в ее налоговой декларации. До этого у Кондратьевой разгорелся конфликт с сотрудниками музея, которые жаловались на то, что директор якобы называет их «болотом», «тварями» и «маразматическими старухами».