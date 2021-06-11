Ассоциация футбола Украины утвердила националистические лозунги

На Украине сделали официальными националистические лозунги на форме футболистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил официальный статус националистических лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!» на форме спортсменов. Об этом сообщил президент ассоциации Андрей Павелко в Facebook.

«Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов „Слава Украине!“ и „Героям слава!“, которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране и мире на всех матчах наших сборных», — написал Павелко. Также исполком решил, что в матчах национальных сборных УАФ сможет использовать герб Украины с картой, включающей Крым.

6 июня была представлена форма украинских футболистов на Евро-2020 с националистическим лозунгом и Крымом, который с 2014 года входит в состав России. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины убрать надпись «Героям слава!» с формы национальной сборной, пишет «Национальная служба новостей».