Ассоциация футбола Украины утвердила националистические лозунги

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Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
На Украине сделали официальными националистические лозунги на форме футболистов Фото:

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил официальный статус националистических лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!» на форме спортсменов. Об этом сообщил президент ассоциации Андрей Павелко в Facebook.

«Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов „Слава Украине!“ и „Героям слава!“, которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране и мире на всех матчах наших сборных», — написал Павелко. Также исполком решил, что в матчах национальных сборных УАФ сможет использовать герб Украины с картой, включающей Крым.

6 июня была представлена форма украинских футболистов на Евро-2020 с националистическим лозунгом и Крымом, который с 2014 года входит в состав России. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины убрать надпись «Героям слава!» с формы национальной сборной, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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