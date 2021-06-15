15 июня 2021

Свердловский губернатор признал ошибки оптимизации медицины

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Заседание в заксобрании с полпредом по нацпроектам. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев рассказал депутатам о проблемах свердловской медицины Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев признал недостатки оптимизации свердловской медицины. Об этом он заявил в докладе заксобранию, передает корреспондент URA.RU.

«Пресловутая оптимизация сыграла двоякую роль в условиях пандемии [коронавируса]. С одной стороны позволила опереться на новые технологии, с другой — обнажила немало слабых мест. Сказался отток специалистов. Люди не могли получить плановую помощь, попасть к профильным специалистам», — сказал глава региона.

По его словам, из опыта борьбы с коронавирусом власти должны извлечь серьезный урок и провести работу над ошибками. Программа развития здравоохранения должна быть, прежде всего, сориентирована на доступность и качество медицинских услуг для людей, подчеркнул Куйвашев.

В январе 2021 года оптимизацию медицины раскритиковала омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям, за последние 19 лет было ликвидировано 75 больниц из 228. С фельдшерско-акушерскими пунктами ситуация ещё хуже: были закрыты 280 точек из 842.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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