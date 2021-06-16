В Госдуме отменили федеральные штрафы за безбилетный проезд

Штрафы за проезд без билета теперь устанавливают регионы РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Кодекса об административных правонарушениях РФ исключили штрафы за безбилетный проезд. Такое решение приняли депутаты Госдумы.

«Утратившими силу признаются, в частности, статьи 11.18 КоАП РФ („Безбилетный проезд“) и 11.19 КоАП РФ („Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа“)», — указано в документе. Изменения были приняты в связи с тем, что наказания за проезд в общественном транспорте без билета с 7 марта устанавливают регионы России.

Весной также вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. Штраф для водителей и кондукторов составляет от 5 000 до 30 000 рублей, уточняет RT.