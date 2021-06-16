В Госдуме отменили федеральные штрафы за безбилетный проезд

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, пассажиры
Штрафы за проезд без билета теперь устанавливают регионы РФ Фото:

Из Кодекса об административных правонарушениях РФ исключили штрафы за безбилетный проезд. Такое решение приняли депутаты Госдумы.

«Утратившими силу признаются, в частности, статьи 11.18 КоАП РФ („Безбилетный проезд“) и 11.19 КоАП РФ („Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа“)», — указано в документе. Изменения были приняты в связи с тем, что наказания за проезд в общественном транспорте без билета с 7 марта устанавливают регионы России.

Весной также вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. Штраф для водителей и кондукторов составляет от 5 000 до 30 000 рублей, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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