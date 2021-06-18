Мишустин подписал постановление о диспансеризации после COVID

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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, пациентка, больница, медицинские исследования
Диспансеризация для переболевших коронавирусом стартует 1 июля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации с 1 июля для переболевших коронавирусом. Об этом заявил сам председатель правительства в ходе посещения больницы в подмосковной Коммунарке.

«Сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Это поручение нам дал президент», — уточнил он, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. Он добавил, что на сегодняшний день было продумано все, чтобы люди знали, куда они могут обратиться и какие услуги для них доступны.

Глава кабмина также обратился к региональным властям, чтобы они приняли меры для проведения качественной и эффективной диспансеризации на местах. «Надеюсь, что это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID осложняются», — заключил Мишустин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что углубленная диспансеризация россиян, переболевших коронавирусом, начнется с 1 июля. В ходе диспансеризации станет возможным своевременное выявление у пациентов обострения хронических болезней сердца, сосудов, легких, почек, печени и других органов, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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