Новая большая стройка обойдется России в 9 трлн рублей

Правительство потратит 9 трлн рублей на строительство скоростных магистралей в России. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 2 апреля сообщил, что эти деньги будут расходоваться в течение шести лет. Как объяснили URA.RU эксперты, это повысит безопасность на автодорогах и поможет развитию экономики.
«План дорожного строительства рассчитан на ближайшие шесть лет. Продолжаем развивать надежную дорожную сеть по всей стране, повышая связанность наших регионов, формировать бесшовные скоростные пути. Транспортный маршрут „Россия“ включает магистрали М-11 „Нева“ и М-12 „Восток“. Строительство еще одного ее участка длиной почти 300 км — до Екатеринбурга, а затем до Тюмени вошло в этот новый план», — отметил Мишустин.
В ближайшие шесть лет в нормативное состояние приведут 85% федеральных трасс и 60% региональных и межмуниципальных дорог, уточнил он. Продолжится обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами, которые будут освещены должным образом, подчеркнул премьер. «Из федерального бюджета на эти цели предполагается направить свыше девяти триллионов рублей», — резюмировал он.
Строительство современных автотрасс повысит безопасность и снизит риски смертельных аварий, поэтому власти выделяют на эти цели триллионы рублей, объяснил ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики Андрей Борисов. По его словам, на федеральных дорогах, в том числе и на стратегическом маршруте «Россия», до сих пор остаются небезопасные двухполосные участки, которые даже не оборудованы отбойниками.
«Воплощение в жизнь проекта необходимо, потому что это не только свяжет страну, но и сбережет жизни людей, передвигающихся на автомобилях. Строительство двух полос с каждой стороны движения и установка отбойников позволит выполнять обгон без угрозы лобового столкновения», — отметил эксперт.
По словам Борисова, развитие сети скоростных автомагистралей позволит также значительно сократить время в пути. В ряде случаев новые дороги избавят жителей населенных пунктов от транзитного потока транспорта.
В решении правительства выделить 9 трлн рублей на строительство новых дорог директор Института транспортного планирования Михаил Якимов видит поддержку реализации плана по развитию экономики регионов. «У какой-то территории есть полезные ископаемые, ресурсы, а на соседней, допустим, расположены заводы и фабрики. Дорога свяжет одно предприятие с другим, а увеличение пропускной способности позволит в будущем поставлять больше ресурсов на переработку», — подытожил он.
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