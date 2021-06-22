В ПФР сообщили, когда можно будет получить новые пособия на детей

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Виды города. Курган, семья
Выплаты получат семьи с детьми от восьми лет Фото:

Прием заявлений на ежемесячные пособия беременным и семьям с детьми от восьми до 17 лет начнется с 1 июля. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон „О государственных пособиях гражданам, имеющим детей“, новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8-16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности», — указано на сайте ПФР. Заявления будут принимать в пенсионном фонде по месту жительства и на портале госуслуг.

Размер выплат зависит от прожиточного минимума в регионе. Неполные семьи получат 50% прожиточного минимума на ребенка, а беременные — 50% прожиточного минимума на взрослого. Пособия выплачивают семьям, доход которым не превышает прожиточный минимум на человека в регионе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 55 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. По словам Мишустина, малообеспеченные семьи с детьми каждый месяц получают выплаты, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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